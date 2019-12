ÖVP und Grüne scheinbar auf Linie

Am Dienstag wurden im Budgetausschuss des Nationalrates zwei Anträge dazu abgestimmt: Die SPÖ will die Maßnahme auf die bisher unberücksichtigten Jahrgänge und Beamte noch ausweiten, die NEOS wollen sie indes rückgängig machen. Das Ergebnis der Abstimmung: Mit den Stimmen von ÖVP und Grünen wurde die Entscheidung einmal mehr in den nächsten Ausschusstermin verschoben, heuer wird die Sache also nicht mehr geklärt. Fraglich ist auch, ob etwa eine türkis-grüne Bundesregierung das zumindest von der ÖVP scharf kritisierte Zuckerl rückgängig macht, um mehr finanziellen Spielraum beim Regieren zu haben.