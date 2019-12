Schon der Start ins Jahr 2020 wird spannend. Am 26. Jänner steht die Landtagswahl an. Der Ausgang steht in den Sternen. Gruber, der etwa als Leiter des Planetariums in Wien stets weit vorausblickt, widmete sich mit Doskozil viel mehr Themen wie Pflege, Bildung und Klimaschutz. Die Vorreiterrolle in den wichtigen Umweltbelangen weiß er zu schätzen: „Das Burgenland ist vorbildlich!“ Jetzt gehe es darum, weitere bedeutende Schritte zu setzen, um die Emissionen zu verringern. „Auch die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt durch moderne Technologien wie den Einsatz von Robotern sind ein Thema, das wir nicht außer Acht lassen sollten“, so der Physiker und TV-Science-Buster.