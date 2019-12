Die Mitgliedsstaaten der NATO haben sich am Dienstag auf den Text für die Abschlusserklärung des Jubiläumsgipfels in London geeinigt. Darin wird zum ersten Mal die aufstrebende Militärmacht China explizit als mögliche neue Bedrohung erwähnt. „Wir erkennen, dass der wachsende Einfluss und die internationale Politik Chinas sowohl Chancen als auch Herausforderungen darstellen, die wir als Allianz zusammen angehen müssen“, heißt es in dem Text.