„Da bin ich längst in Pension“

Angesprochen auf das angebliche Geheimpapier zu neuen Glücksspielgesetzen des türkisen Finanzministeriums lächelt der 1,95-Meter-Hüne: „Da geht es um mögliche Pläne zur Neuvergabe von Konzessionen im Jahr 2027, also in fast zehn Jahren. Und da wäre noch immer nicht gesagt, dass wir den Zuschlag bekommen, da eine solche Vergabe international auszuschreiben ist. Das ist doch kein Deal, abgesehen davon bin ich da schon längst in Pension.“