In den Niederlanden sind acht mutmaßliche Mitglieder einer Verbrecherbande festgenommen worden, die Mädchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben sollen. Die Festnahmen seien in der Stadt Den Bosch und Umgebung erfolgt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie stünden im Zusammenhang mit Vergewaltigungsanzeigen von drei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren.