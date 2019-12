Greta Thunberg ist zurück in Europa. Die schwedische Klimaaktivistin lief nach ihrer erneuten, dreiwöchigen Segelreise über den Atlantik auf dem Katamaran La Vagabonde in einen Hafen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ein. Sie ging mit ihrem Protestschild mit der Aufschrift „Schulstreik fürs Klima“ unter dem Arm an Land und wurde von Dutzenden jubelnden Anhängern empfangen.