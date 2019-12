So wurde gewählt

Jeder von ihnen konnte an fünf Spieler aus einer von der France-Football-Redaktion vorgegebenen Liste sechs, vier, drei, zwei bzw. einen Punkt zu vergeben. Sind unterm Strich 16 Punkte pro Person. Demgemäß hauchdünn war der Vorsprung von Lionel Messi gegenüber Virgil van Dijk. Denn hätte nur ein Journalist - so wie jene aus Sri Lanka und Guatemala - mehr, Messi gar nicht in die Top 5 gewählt und ein anderer Juror Van Dijk nach vorne gereiht, so hätte der Niederländer von Liverpool den Ballon d‘Or gewonnen.