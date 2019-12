Darin fordern die Unterzeichner unter anderem ein Ende des Brillenverbots, das in zahlreichen Unternehmen gilt. Ishikawa ist bereits für ihren Einsatz gegen hochhackige Schuhe am Arbeitsplatz bekannt. Die von ihr dazu auf den Weg gebrachte Kampagne trägt den Titel #KuToo in Anlehnung an die #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung. #KuToo bedient sich eines Wortspiels mit den japanischen Wörtern kutsu (Schuhe) und kutsuu (Schmerz). Die Kampagne gewann schnell an Unterstützung.