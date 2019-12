Dank Marcel Hirscher und Co. ist das Skifahren in aller Munde - und soll von klein auf für die Piste motivieren. Daher lädt das Familienreferat des Landes OÖ gemeinsam mit der „Krone“ und 18 Skigebieten zum kostenlosen Anfängerskikurs „Pistenfloh“. Teilnehmen können Kinder im Volksschulalter, die zwischen 1.9.2009 und 31.8.2013 geboren wurden, keine Kenntnisse im Skilauf haben und keine Bogen fahren können - also wirklich absolute Anfänger sind. Außerdem ist der Besitz einer OÖ Familienkarte Voraussetzung. Weitere Infos (zur Ausrüstung etc.) und Anmeldung unter: www.familienkarte.at. Da die Plätze für den „Pistenfloh“ begrenzt und begehrt sind, verlost die „Krone“ 10 Skikursplätze.