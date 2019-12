Die mehr als 110.000 Beschäftigten des Metallgewerbes erhalten ab 1. Jänner 2020 2,5 Prozent mehr Lohn. Darauf haben sich die Sozialpartner in der dritten Verhandlungsrunde am Montag geeinigt, teilten die Gewerkschaft PRO-GE und die Wirtschaftskammer am Dienstag mit. Auch die Lehrlingsentschädigungen und lohnbezogenen Zulagen steigen um 2,5 Prozent.