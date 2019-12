Irrtum Nummer 3

Die Situation in Österreich ist mit jener in anderen Ländern vergleichbar. Sperren wir die Katzen ein, droht uns eine Mäuseplage? Müssen dann erst wieder (andere) Fressfeinde eingesetzt werden? Eine solche Problematik kennt man aus Ländern wie Australien, wo eingeschleppte Arten große Probleme im ursprünglichen Ökosystem verursachen und dann mit Fressfeinden regelrecht „bekämpft“ werden. So haben sich dort unter anderem Katzen wild vermehrt und zum Artensterben beigetragen. In Neuseeland bedeutet die große Katzenpopulation den sicheren Tod der vielen zum Teil flugunfährigen Vogelarten. In Österreich gibt es dieses Problem in der Form nicht.