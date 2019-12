Reaktionen der glücklichen Gewinner

Bereits kurz nach der Ankunft am Nassfeld stellte sich bei einigen Gewinnern das absolute Urlaubsfeeling ein: „Ich fühle mich jetzt schon wohl“, wandte sich etwa eine Gewinnerin aus Oberösterreich an ihren Ehemann. Auch eine weitere Gewinnerin aus Kärnten schildert bei dem gemeinsamen 5-Gang-Abendessen im Hotel Gartnerkofel****, dass sie wohl eine Glückssträhne hätte, nachdem sie bereits wenige Wochen zuvor beim „Krone“-Vignettenbingo gewonnen hatte. „Wir konnten es gar nicht fassen, dass ausgerechnet wir so ein einmaliges Erlebnis gewonnen haben“, hieß es im Interview. Und der Wettergott meinte es ebenso gut mit den Gewinnern und Gewinnerinnen: Bei strahlendem Sonnenschein wurde die Skisaison am Nassfeld von den „Krone“-Lesern eröffnet.