Mithilfe des Very Large Telescope (kurz VLT) am Paranal-Observatorium der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile konnten Forscher erstmals einen Riesenplaneten um einen sogenannten Weißen Zwerg - den Überrest eines sonnenähnlichen Sterns - gefunden. Der Neptun-ähnliche Planet umkreist den Weißen Zwerg mit dem Katalognamen WDJ0914+1914 in geringer Entfernung und verdampft dabei langsam.