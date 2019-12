Heiratsantrag bei fingiertem Raubüberfall

Ein Paar geht in den Kiosk und holt sich ein paar kalte Getränke. Als die Frau zur Kassa marschiert, merkt sie, dass das Geschäft gerade überfallen wird und der Räuber mit einer Tasche voller Geld den Laden verlässt. Ein paar Sekunden später kommt er wieder zurück und drängt das Paar samt Mitarbeiter in den hinteren Bereich des Geschäfts. „Das hätte einfach nicht passieren sollen“, murmelt der Dieb zu sich selbst. Währenddessen kauert die Frau weinend hinter ihrem Mann in einer Ecke. Plötzlich fragt der Verbrecher: „Habt ihr Kinder?“ Schluchzend stottert die Frau, dass sie drei hätte.