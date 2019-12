Kurz: „Verhandlungen schwieriger als mit FPÖ 2017“

Nach der Zwischenbilanz am Montag haben sich Vertreter von ÖVP und Grünen am Dienstag in eine neue Runde der Koalitionsverhandlungen gestürzt. Am Mittwoch sollen erneut Kurz und Kogler zu einem Vieraugengespräch zusammenkommen. Kurz hatte bei der Zwischenbilanz erneut erwähnt, dass man in vielen Bereichen noch weit auseinanderliege und die Verhandlungen schwieriger seien als mit der FPÖ im Jahr 2017.