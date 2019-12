3,5 Millionen Kunden in 26 Ländern

Seit dem Sommer zählt N26 mehr als 3,5 Millionen Kunden in inzwischen 26 Ländern. „Wir wachsen täglich um bis zu 10.000 Kunden“, sagte Hauer. „Das ist in etwa das, was eine durchschnittliche deutsche Bankfiliale an Kunden zählt.“ Größter Markt für die 2015 gestartete Bank ist Deutschland, gefolgt von Frankreich. „Wir wachsen derzeit aber auch sehr stark in Großbritannien, Italien, Spanien und Österreich“, sagte Hauer.