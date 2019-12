Auch SPÖ-Organisation unterstützt den „Pokerkönig“

Strache bestätigte gegenüber den Zeitungen, dass Zanoni mit seinen Anliegen bei ihm auf offene Ohren stieß: „Wenn Personen an mich herangetreten sind und Missstände aufgezeigt haben, habe ich mich stets dafür eingesetzt, dass diese Ungerechtigkeiten behoben werden.“ Zanoni warb nach eigenen Angaben bei allen Parteien um Unterstützung und will auch die SPÖ überzeugt haben. So hat sich auch der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) in der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien für eine politische Unterstützung seiner Casino-Betriebe ausgesprochen.