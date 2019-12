Es war der schaurig-schönste Moment des großen Perchtenlaufs in der Grazer Innenstadt. Ein Krampus nahm seine Maske ab, hob seine Geliebte auf die Motorhaube eines Begleitwagens, fiel vor ihr auf die Knie und frage sie, ob sie ihn heiraten will. Dazu lief ihr Lied: „Engel in Palermo“ von Henry Valentino.