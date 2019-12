In „Earthbreakers“ soll es wie in „Renegade“ verschiedene Soldatenklassen, steuerbare Fahrzeuge und einnehmbare Gebäude geben. Es soll auch etwas Basisbau enthalten, zum Beispiel in Form von Verteidigungsanlagen. Erscheinen soll „Earthbreakers“ 2020 für den PC. Ein genaues Veröffentlichungsdatum hat man noch nicht verraten.