Nach Sturz in Klinik eingeliefert

Der Fahrer lenkte daraufhin seinen Pkw ein kurzes Stück rückwärts und fuhr in der Folge nach vorne rechts weg. „Dabei kam der 27-Jährige zu Sturz. Er zog sich erhebliche Verletzungen im Rückenbereich zu. Nach der Erstversorgung wurde er in die Innsbrucker Klinik eingeliefert“, so die Ermittler weiter.