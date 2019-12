Cellino selbst hatte zuletzt mit einer spöttischen Bemerkung haufenweise Kritik ausgelöst. „Er ist schwarz, was soll ich sagen, er arbeitet daran, heller zu werden, aber das fällt ihm sehr schwer“, sagte der Vereinschef auf die Frage, was mit Balotelli los sei, nachdem er am Wochenende zuvor nicht eingesetzt worden war. „Mein Kommentar wurde aus dem Zusammenhang gerissen“, verteidigte sich Cellino nun im italienischen Fernsehen. Rassismus lasse er sich vorwerfen: „Rassist? Das geht nicht, ich bin katholisch.“