Dritter Frankfurt-„Nuller“ in Serie

Zum Sportlichen: Auch der vierte Saisontreffer von Martin Hinteregger konnte den dritten „Nuller“ Eintracht Frankfurts in Serie in der deutschen Bundesliga nicht verhindern. In Mainz erzielte der ÖFB-Teamverteidiger die 1:0-Führung (34.), leitete mit einem unglücklich abgefälschten Schuss seines Landsmanns Karim Oniwsiwo (50.) aber die Niederlage ein.