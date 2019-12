„Gern hätten wir den Bericht noch in diesem Jahr präsentiert“

„Gern hätten wir den Bericht noch in diesem Jahr präsentiert, aber nicht in einem Frontalvortrag eines freiheitlichen Vertreters, da uns dies zu Recht den Vorwurf der Diskussionsverweigerung eingebracht hätte“, berichtete Hafenecker auf seiner Facebook-Seite. Im Video präsentierte er auch das angeblich bereits fertige Druckwerk, das auf knapp 670 Seiten „verschiede Aspekte des sogenannten Dritten Lagers wissenschaftlich beleuchtet“.