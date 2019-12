Im Fernsehen war die Szene während der Weltfußballer-Gala „Ballon d‘Or“ am Montag in Paris nur ganz kurz zu sehen, aber im Internet ist sie der Renner! In der Hauptrolle: Mateo, der vierjährige Sohn von Weltfußballer Lionel Messi. Denn als sein Vater die so begehrte Trophäe zum sechsten Mal überreicht bekam, ging auch bei ihm die Post ab.