„Falsch und ohne Grundlage“

Der Buckingham-Palast reagierte dem „Hello“-Magazin zufolge auf das Interview mit dem Titel „The Prince and the Epstein Scandal“ noch am selben Abend mit einem Dementi. „Es wird kategorisch dementiert, dass der Duke of York in irgendeiner Form sexuellen Kontakt oder eine Beziehung mit Virgina Roberts (so der Mädchenname von Giuffre, Anm. d. Redaktion) gehabt hat. Jede gegenteilige Behauptung ist falsch und ohne Grundlage.“