Die nächsten Promis scharren tänzerisch bereits mit den Hufen: Am 6. März startet die 13. Staffel der „Dancing Stars“ in ORF 1. Seit Dienstag stehen die ersten fünf Kontestanten der zehnköpfigen Truppe fest. „Studio 2“-Moderator Norbert Oberhauser matcht sich am Tanzboden mit dem ESC-Drittplatzierten Cesar Sampson, der Dragqueen Tamara Mascara, Boxer Marcos Nader und Moderatorin Silvia Schneider.