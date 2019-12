Ein 51-jähriger Autolenker ist am Montag in der Grafschaft Essex nördlich von London vor einer Schule in eine Gruppe von Jugendlichen gerast. Dabei wurde ein Zwölfjähriger getötet. Nach der Tat flüchtete der Autofahrer, er konnte in der Nacht auf Dienstag gefasst werden. Es soll sich dabei nicht um einen Unfall handeln: Vielmehr soll der Autofahrer absichtlich in die Menge gerast sein. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Mordes und sechsfachen Mordversuchs ermittelt.