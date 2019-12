Es war in Zürich, vor etwa zwei Jahren. Anstatt als Musikredakteur Tina Turner in ihrer Wahlbehausung aufzusuchen oder zumindest ein Naturschnitzel mit Beatrice Egli zu teilen, bekam ich die seltene Möglichkeit, aus den üblichen Pfaden auszuscheren. Keine außenpolitische Aufdeckergeschichte, aber immerhin die Blue Man Group. Deren Musik ist die Stille und seit John Cage wissen wir: das geht sich aus. Mimik und Gestik lautmalen dafür eh mit Eifer. Abends an der Hotelbar. Der freundliche und profunde Kollege einer großen Frankfurter Zeitung ergötzt sich fast an einer kürzlich gemachten Entdeckung. „Also euer Voodoo Jürgens. Fantastisch. Der hat letztens in der Gegend einen ordentlichen Club gefüllt. Es hat zwar keiner ein Wort verstanden, aber es war großartig.“ Unbewusst wurde damit ein großer Teil des Erfolgsgeheimnisses aufgedeckt. Musik ist in erster Linie Emotion und nicht Verstand. Und ein großer Geschichtenerzähler malt seine Bilder auch im Dialekt verständlich. Da reicht auch die Imagination des gemeinen Hessen über das „G’scherte“ hinaus.