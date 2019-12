„Viele Kinder leben in Feschnig, vor allem viele Schulkinder. Sie benützen täglich die gefährliche Strecke, um zum Bus zu gelangen“, ärgert sich Oma Isabella Hopfgartner, die auch beim Spazierengehen um ihr Leben bangt, weil ihr nichts anderes übrig bleibt, als auf der Straße zu gehen. Dem nicht genug: Viele Autolenker ignorieren einfach die Geschwindigkeitsbeschränkung 30. „Die Leute rasen einfach an uns vorbei. Die Strecke ist eine beliebte Abkürzung für viele, die von Annabichl in die Innenstadt müssen“, so die besorgte Oma zur „Krone“.