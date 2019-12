Die Chefs der Bergbahnen und Wirte auf der Petzen sagen dem Plastikmüll den Kampf an. Um zu verhindern, dass sich in Zukunft Abfallberge nach Veranstaltungen türmen, baut man auf Holzbesteck, Schalen aus Zuckerrohr und Papierbecher. Ein erstes Zeichen will man auf dem Christkindlmarkt setzen.