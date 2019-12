Die Simonhöhe, das beliebte Familienskigebiet in Sankt Urban in Feldkirchen, soll den Besitzer wechseln. Genauer gesagt: Der aktuelle Grundeigentümer will 120 Hektar - darunter die Skipisten, eine Gastwirtschaft, Bauland und Parkflächen - verkaufen. Ziel ist ein Neustart und die Belebung des Sommerbetriebes.