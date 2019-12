Angeklagte: „Habe Stich gar nicht realisiert“

Jelinek dagegen spricht von einem „furchtbaren und schicksalhaften Unfall“ und plädiert auf Freispruch. Töten habe sie nicht wollen: „Es war ein einziger Stich, wo niemand hinsticht, wenn man wen umbringen will.“ Mit einem 26-Zentimeter-Küchenmesser, dessen Griff länger als die Klinge ist. Nicht nur ihre Spuren, auch die des Opfers waren auf dem Messer. Das Paar sei laut Jelinek „theatralisch und aufbrausend“. Zudem komme der Faktor Alkohol dazu: Beide waren zur Tatzeit betrunken, aber zurechnungsfähig, so Gutachter Peter Hofmann. 2,5 Promille hatte Petronela T. intus, bei Erich T. waren es 1,8 Promille samt Kokain im Blut. Hofmann sprach von „Berufsalkoholikern“ wie es sie in der Gastro gibt. Beim Opfer kam auch „Schlafentzug“ dazu. In diesem Zustand hatte das Paar gestritten. Auslöser war die Eifersucht des Wirten. Weil seine Frau weiterfeiern wollte. Es eskalierte: „Lieber sterbe ich als einen anderen Mann zu sehen“, soll Erich T. gesagt haben, erzählt die Angeklagte. Sie habe von Scheidung geredet. All dies, während sie sich eine Jause richtete und Fleisch schnitt: „Er packte meine Hand und zog sie zu sich.“ Da soll es passiert sein. Sie dachte sich nichts dabei: „Er hat mit mir weiter diskutiert.“ Dann habe er sein weißes Hemd aufgerissen. Da sah sie Blut. Die Rettung kam, eine Stunde später war Erich T. tot. Weitere Stunden später das erste Verhör: als Zeugin und nicht als Beschuldigte. „Skandalös“. poltert Jelinek. Da hatte Petronela T. von einer Selbstverletzung ihres Mannes gesprochen. Genau dies zitierte der Vorsitzende Helmuth Marco Torpier, hielt ihr dies und anderes vor – gefühlsmäßig wie in einem Kreuzverhör: „Ich hatte Angst, dass mir keiner glaubt.“ Erich habe sie oft derart „erschreckt“, meint sie mit Akzent. Auch von Übergriffen war zu hören.