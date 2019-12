Schützenhilfe erhält er jetzt von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) durch den Gemeinde-Ausgleich-Fonds. Zwei Prozent der Fördermittel – 1,5 bis zwei Millionen Euro – fließen 2020 in den Ausbau der Radwege. „Der Bedarf am raschen Ausbau des Radwegenetzes ist natürlich auch ein großes Thema für die Gemeinden und den ländlichen Raum“, so Haslauer. Bisher gab es eine Schwachstelle in den Förderrichtlinien. Das Land beteiligte sich finanziell nur an Radwegen, die komplett neu gebaut wurden. Das soll sich ändern. „Künftig wollen wir auch Maßnahmen der Gemeinden zur Verbesserung der Situation für Radfahrer fördern“, sagt Schnöll.