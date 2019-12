„War die Bratwurst“

Rummenigge nimmt sich Zeit, knapp 145 Minuten ist er da – und sorgt für Lacher! Etwa, als er erzählt, dass Mitspieler Franz Beckenbauer am Beginn seiner Karriere über ihn gesagt hat: „Der ist ein guter Spieler, aber auch eine Bratwurst.“ Daraufhin habe er in der Saisonvorbereitung auf Urlaub verzichtet, vier Wochen trainiert. Am Ende war er ein Weltstar bei Bayern und Inter. Dann erzählte Rummenigge über Druck beim FC Bayern: „Es gibt auch für den Nachwuchs Psychologen.“ Zwischendurch biss er genüsslich in die Nuss-Torte, sagte aber: „Aber erst die Fragen, ich bin eh leicht übergewichtig.“