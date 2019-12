„Licht an, Hirn aus“ - so fassen die Ermittler gerade einen Fall von wüster Schlägerei samt Körperverletzung im berüchtigten Erstaufnahmezentrum Traiskirchen zusammen. Ein 34-jähriger Asylwerber verlor aufgrund einer spätnachts aufgedrehten Nachttischlampe die Beherrschung und beschimpfte seinen eigenen Zimmerkollegen, ebenfalls syrischer Staatsbürger (37), lautstark. Die Streithähne dürften sich dann so lange aufgestachelt haben, bis der Jüngere kurz nach Mitternacht seine Fäuste sprechen ließ, die Polizei wurde alarmiert.