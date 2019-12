Leitmotive für den steirischen Sport

Wolfgang Bartosch (Fußballverband) und seine Kollegen präsentierten am Montag ihre Forderungen: Verdoppelung des Sportbudgets, höhere Bedeutung der Inklusion, Anerkennung und Absicherung des Ehrenamts, Ausbau der Sportstätten, Stärkung der Sportverbände (durch langfristige Planbarkeit und adäquate Mittelausstattung) sowie der Leistungszentren, Öffnung der Schulsportanlagen im Sommer, mehr Sport in den Schulen. Dass es in Graz noch immer kein Gymnasium mit dem Schwerpunkt Sport in der Unterstufe gibt, sei ein Armutszeugnis. Und es waren sich alle einig: „Die Politik ist gefordert!“