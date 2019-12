Auf einen gemütlichen Shoppingnachmittag im EO in Oberwart hatte sich eine Südburgenländerin gefreut. Doch die Freude wurde getrübt durch jene Bettler, von denen sie auf dem Parkplatz belästigt wurde. „Sie waren richtig ungut und ließen erst nach mehreren Versuchen von mir ab“, beklagt die Frau. Kein Einzelfall! Fast überall vor den großen Shoppingtempeln im Land sind dieser Tage wieder Bettler unterwegs. Dabei handelt es sich kaum um wirklich bedürftige Menschen. Vielmehr seien es - wie schon in den Jahren zuvor - Mitglieder organisierter Banden aus Osteuropa, wie gewarnt wird. Die Exekutive rät daher seit jeher, keine Geldspenden an die Mitglieder dieser Organisationen zu geben. Fühlt man sich bedrängt: Polizei rufen!