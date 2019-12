Ostumfahrung für Linz braucht Bundesregierung

Viel ist gerade in Bau und in Sachen A 26 gilt immer noch, dass zur Donaubrücke auch der Freinbergtunnel dazukommen soll. Vage ist aber noch die Linzer Ostumfahrung. Diese müsse von der neuen Bundesregierung in die gesetzliche Projektreihung aufgenommen werden, so der Appell von LH Thomas Stelzer (ÖVP) und Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Dennohne diese Verankerung im Bundesstraßenprogramm könne die Asfinag hier noch gar nicht tätig werden.