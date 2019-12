„Sanfter Tourismus bedeutet Tod“

An die Adresse all jener, die ständig vom „sanften Tourismus“ reden, aber diesen nicht definieren können, sagte er: „Sanfter Tourismus bedeutet den sanften Tod für Tourismusregionen. Wir, die Seilbahner, denken in Generationen und investieren in unsere Regionen. Weil wir dort leben, wo unsere Betriebe sind, und auf unsere Leute schauen. Andere blicken primär auf den Return of Investment. Täte man das im Ötztal, am Arlberg, im Zillertal auch, dann würde es wohl anders aussehen. Unser Return of Investment sind zufriedene Gäste und Einheimische, die stolz auf ihre Bergbahnen sind.“ Dafür brauche es auch Fachwissen und Mut. Letzteren würden die Bahnen mit ihren Investitionen Jahr für Jahr aufs Neue beweisen.