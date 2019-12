1000 Grad bei Brand

Begreiflich wird das Inferno in den Produktionshallen: Temperaturen von bis zu 1000 Grad ließen waagrechte eiserne Regalträger wie welke Blätter herabsacken. In der Decke klaffen Löcher, die mächtigen Träger sind schwarz und rissig. „Hier ist ein Abbruch nötig“, weiß Markus Decker. Kleines Glück im Unglück: Nebenan baute man gerade an einem zweiten Gebäude für Vermietung an andere Firmen, dorthin wird man das Büro verlegen. Tief im Keller die Wurzel des Übels – ein Defekt an einem Kompressor. Rätselhaft, das Gerät war so gut wie neu.