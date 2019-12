Die geplante Aufhebung des temporären Betteleiverbotes zu Marktzeiten in Innsbruck durch Grüne, Für Innsbruck und SPÖ kommt für FPÖ-Stadtparteiobmann und Stadtrat Rudi Federspiel nicht in Frage: „Es kann nicht sein, dass die Chaostruppe um Bürgermeister Georg Willi, Stadträtin Oppitz-Plörer und den SPÖ-Mandataren Angehörige der organisierten Bettlermafia hoffieren, anstatt für die Sicherheit in der Stadt zu sorgen“, erläutert Federspiel.