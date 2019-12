Für seinen Vergleichstest (connect.de/netztest) führte das Magazin zwischen dem 3. und 18. Oktober Messungen in ganz Österreich durch. Die sogenannten Drivetests mit dem Auto wurden in elf Groß- und 20 Kleinstädten absolviert (rund 6010 km). Jedes Fahrzeug war dabei mit sechs Smartphones vom Typ Samsung Galaxy S9 bestückt. Dabei nahm jeweils ein Smartphone pro Netzbetreiber die Sprachmessungen und ein weiteres die Datenmessungen vor. Zusätzlich führte ein Walktest-Team in sieben Städten in Gebieten mit großem Publikumsverkehr Messungen zu Fuß durch, beispielsweise in Bahnhofshallen, Flughafenterminals, Cafés und öffentlichen Verkehrsmitteln.