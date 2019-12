Der Schnee ist da! Rechtzeitig zum 1. Dezember schneite es in der Steiermark am Montag bis in tiefere Lagen. In Leoben, Liezen, Kindberg oder Bruck blieben sogar gut zehn Zentimeter der weißen Pracht liegen. Im Grazer Becken war alles angerichtet, ein Hoch machte aus dem Schnee aber im letzten Moment noch Regen.