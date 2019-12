Ein 47-jähriger Italiener musste sterben, weil seine schöne Geliebte nur hinter seinem Geld her war. Denn als der Mann den Betrug witterte und zur Polizei ging, soll sie den Mord in Auftrag gegeben haben. Nun, 18 Jahre nach der Hinrichtung, startete in Graz der Prozess gegen zwei Landsmänner der Slowakin.