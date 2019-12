Der LASK reagierte am Montagnachmittag in einer Aussendung auf den Fan-Eklat (im Mittelpunkt des Geschehens: Goalie Richard Strebinger, im Bild rechts) am Sonntag. „Das Werfen von Bechern, Feuerzeugen, Fahnenstangen und Fischen ist mit den Werten unseres Klubs unvereinbar und in keinster Weise zu tolerieren“, hieß es darin. Man wolle sich bei den Spielern des SK Rapid für die Vorfälle entschuldigen.