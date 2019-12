Gegen 7.20 Uhr fuhr die 44-jährige Grazerin mit ihrem Pkw auf der Tegetthoffbrücke in Richtung stadteinwärts. Beim Abbiegen nach links auf den Marburger Kai dürfte sie die entgegenkommende 48-jährige Grazerin übersehen haben. Diese war mit ihrem E-Bike vom Andreas-Hofer-Platz kommend in Richtung Tegetthoffbrücke unterwegs gewesen und beabsichtigte die Kreuzung gerade aus zu überqueren. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich kam die 48-Jährige zu Sturz und wurde an der Hand schwer verletzt. Sie wurde ins LKH Graz eingeliefert und ambulant behandelt.