Adventzeit ist Familienzeit! Einen Brief voller Wünsche an das Christkind ins Fenster legen, sich über den ersten Schnee freuen, Papiersterne basteln und gemeinsam Kekserln, Kipferln und Busserln backen. Ein Abendspaziergang in der Adventzeit kann besonders stimmungsvoll sein, vor allem, wenn in Ihrer Gemeinde Adventfenster zu bestaunen sind – von Familien geschmückte Fenster, die am entsprechenden Tag enthüllt werden.