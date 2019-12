Am WIFI-Campus in Innsbruck agiert die BAUAkademie samt Lehrbauhof in der Rolle der größten Ausbildungsstätte für das Tiroler Baugewerbe. In den letzten Monaten hat die Landesinnung das Gebäude großzügig erweitert und damit eine kundenfreundlichere und modernisierte Lernplattform für die Branche geschaffen. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehören der Zubau von Büros, die Erweiterung des Foyers inklusive des neuen, äußerst ansprechenden Empfanges sowie ein Erholungsbereich samt Terrasse im ersten Stock. Zudem wurden alle Seminarräume auf den neusten Stand der Technik gebracht.