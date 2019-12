Auch das Schweizer Fondue dürfte ursprünglich Eier enthalten haben. Immerhin schreibt der französische Gastrosoph Jean Anthelme Brillat-Savarin, ein Fondue wäre „im Grunde nichts anderes als Rühreier mit Käse“. Andererseits verweist man in Zürich stolz darauf, dass bereits das 1699 erschienene „Kochbuch der Anna Margaretha Gessner“ ein Rezept mit dem Namen „Käss mit Wein zu kochen“ enthält. In dieser Form, mit keinen anderen Zutaten als Wein, Kirschenschnaps und ein paar Gewürzen, gilt das Fondue seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als Schweizer Nationalgericht, das in allen Kantonen und in allen vier Sprachregionen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch) gleichermaßen heimisch ist. Bei den verwendeten Käsesorten herrscht kantonale Vielfalt. Zwar sind es praktisch immer Gruyère, Appenzeller und Emmentaler, doch variiert die Zusammensetzung deutlich. Völlig anders geht man in Fribourg (der Heimatstadt des Malers Jean Tinguely) an die Sache heran, dort schmilzt man Vacherin-Käse und taucht statt Brot halbierte Erdäpfel ein. In der übrigen Schweiz kennt man deshalb eine versöhnliche Kompromiss-Variante, nämlich das Fondue Moitié-Moitié, zu Deutsch Halbe-Halbe - es enthält Gruyère und Vacherin zu gleichen Teilen.