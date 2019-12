Der nach Napolis sechstem sieglosen Serie-A-Spiel in Folge angezählte Carlo Ancelotti hat seine Spieler nun eigenmächtig sanktioniert. Ab Mittwoch werde die Mannschaft kaserniert um sich auf das Ligaspiel gegen Udinese am Samstag vorzubereiten, hieß es am Montag in einem Statement des Vereins. Ancelotti habe diese Entscheidung getroffen.